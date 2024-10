Questa mattina si è svolta a Decimomannu una cerimonia per l’intitolazione di una strada pubblica alla memoria dell’Appuntato della Guardia di Finanza Efisio Corrias, decorato della medaglia di bronzo al merito civile.

Nato a Decimomannu il 23 febbraio 1906, il militare comandava il piccolo Distaccamento della Regia Guardia di Finanza di Buttrio (UD). Dopo l’armistizio del 1943 ha continuato la sua attività di vigilanza presso un magazzino di viveri e foraggi sito in Udine, opponendosi ai tentativi di razzie messi in atto sia dai tedeschi che dagli sloveni. Nella notte tra il 25 ed il 26 aprile 1945, insieme ad altri finanzieri, fu persuaso ad unirsi ad una formazione partigiana “Titina” e con l’inganno venne condotto in zone impervie delle montagne Friulane, dove fu barbaramente ucciso.

Il Comune di Decimomannu, a seguito del riconoscimento dell’alta onorificenza, proprio nei giorni in cui ricorre l’anniversario della scomparsa, ha voluto ricordare il sacrificio del concittadino Efisio Corrias, intitolandogli una via del centro abitato. Accompagnati dagli inni della Banda Musicale della Brigata Sassari, il Sindaco e il Gen.B. Bruno Bartoloni, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, hanno scoperto la targa in memoria del finanziere, alla presenza delle Autorità civili e militari. La cerimonia religiosa, svolta nella Parrocchia di Sant’Antonio Abate, è stata officiata dal Cappellano Militare delle Fiamme Gialle, Don Gianmario Piga.