È morto a 97 anni il partigiano sardo Antonio Garau, detto Nino, nome di battaglia comandante Geppe. Fece parte della Resistenza nel Modenese, dove guidò la Brigata "Aldo Casalgrandi".

Nato a Cagliari nel 1923, negli ultimi anni aveva portato avanti senza sosta la sua opera di testimonianza rispetto agli anni della guerra e della liberazione. A lui, l'Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell'Autonomia, aveva dedicato un film dal titolo "Geppe e gli altri. Storia di vita di un comandante partigiano sardo".

Walter Falgio scrisse della sua vita in un saggio pubblicato all'interno del volume "La Sardegna e la guerra di liberazione", a cura di Franco Angeli per l'Istituto sardo per la storia dell'antifascismo e della società contemporanea (Issasco). Il medesimo istituto aveva chiesto di recente che a Nino Garau venisse assegnata la medaglia d'oro al valor militare.

Il comandante Geppe è stato per anni segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna. Non ha mai smesso di incarnare i valori che avrebbe difeso, se necessario, anche a costo della vita.