Pietro Brocca non ce l'ha fatta. E' morto oggi, dopo giorni di agonia, il fantino 21enne nato a Dorgali e residente a Mores, coinvolto in una rovinosa caduta durante la quinta corsa del premio Austro, andato in scena all'ippodromo di San Rossore (Pisa) il 21 gennaio.

Era stato ricoverato in ospedale e tenuto in coma farmacologico dopo aver riportato un trauma cranico e diverse fratture. Brocca era in sella al cavallo Ziu Pascale quando è precipitato a terra in curva.

"La corsa era riservata ai gentlemen riders e alle amazzoni - spiega il quotidiano toscano La Nazione - e per la prima volta i cavalieri dilettanti erano ammessi in sella in una corsa per cavalli anglo arabi, spesso di più complessa gestione dei purosangue inglesi. In più, la corsa molto numerosa (14 partenti), avrebbe richiesto una professionalità che i cavalieri dilettanti non possono avere nella stessa misura dei fantini professionisti".

Già all'apertura delle gabbie il fantino di Uber Spy, Marco Giordani, era caduto senza riportare conseguenze. Poi era toccato a Brocca, sbalzato da Ziu Pascale, cavallo di 5 anni proveniente dalla Sardegna. La caduta del 21enne di Mores aveva coinvolto anche la cavalla che gli stava appresso, Alba Solare, montata da Carlo Sanna che si era fortunatamente rialzato senza alcuna conseguenza mentre Brocca era rimasto a terra privo di sensi.