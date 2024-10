Emiliano Serra non ce l'ha fatta, è morto dopo una settimana di agonia. Il 26enne di Arzachena, lo scorso sabato, era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Cannigione. E' morto oggi, 13 ottobre, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Sassari, dove era ricoverato.

Erano le 4 del mattino del 7 ottobre scorso quando Serra stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale di Cannigione in compagnia di alcuni amici. Durante il viaggio di rientro, Emiliano ha perso il controllo della sua auto, una Opel Agila, all'imboccatura di una semicurva in località Pinna. Il mezzo è uscito di strada andando a schiantarsi contro alcuni alberi. Il giovane, nell'impatto, aveva riportato un trauma cranico e importanti lesioni al collo.

A scoprire l'incidente erano stati proprio gli amici coi quali il giovane aveva trascorso la serata, anch'essi di Arzachena. Erano rientrati in paese ognuno con la propria auto e, non vedendo arrivare Emiliano, erano tornati indietro a cercarlo. Trovatisi davanti a quella scena terribile avevano chiamato i soccorsi.

Serra, una volta in ospedale, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa. Non si era mai risvegliato dal coma. Oggi il tragico epilogo.