Gabriele Viel non c’è più: il centauro diciannovenne di Villasimius rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio in località Portu Sa Ruxi, è morto questa mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il giovane aveva perso il controllo della moto e si era scontrato con un’altra moto condotta da una turista tedesca che procedeva in direzione opposta. La donna è rimasta illesa mentre le condizioni di Gabriele Viel erano disperate.

Il ragazzo era stato soccorso da personale del servizio di emergenza urgenza del 118 e trasportato con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La tragica notizia ha destato grande cordoglio a Villasimius e Castiadas dove il ragazzo era molto conosciuto e stimato.