All'alba del 25 aprile, un uomo era rimasto folgorato mentre rubava cavi della linea elettrica dell'alta tensione nelle campagne fra Serramanna e Samassi.

Ora, per riportare in patria, in Marocco, il cadavere, si legge sul quotidiano L’Unione Sarda, servirà fare una colletta fra gli amici e connazionali che vivono tra Samassi, Serramanna e Villacidro.

Questo perché l’uomo non possedeva una somma tale che consenta il rimpatrio.