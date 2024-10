E' morto a 84 anni Arturo Deiana, detto Pel di Carota, fantino originario di Ilbono che vinse il Palio di Siena nel luglio del 1966.

Il fantino ogliastrino corse in carriera solo due edizioni della gara senese, ma tanto bastò per iscrivere il suo nome nell'albo d'oro della celebre manifestazione.

Il 2 luglio 1966, Deiana correva in groppa al cavallo Bolero per la contrada dell’Istrice. Fu un'accoppiata vincente, che tagliò per prima il traguardo dopo che il fantino sardo, con astuzia, disarcionò il rivale della Lupa Bruno Deriu per poi afferrare le redini del cavallo scosso Danubio che galoppava verso il trionfo.

La vittoria fu clamorosa e contestata, e il comportamento scorretto costò a Pel di Carota la squalifica per otto edizioni.

Tornò in piazza del Campo nel 1972 su Pitagora per la Selva. In quella occasione terminò la sua corsa alla seconda curva di San Martino.