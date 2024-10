Il giovane di Santadi, Alessandro Carruana, è giunto al nosocomio cagliaritano dopo il trasferimento dal Sirai di Carbonia. Da 10 anni era costretto a muoversi con la sedia a rotelle per un incidente, dopo la tac i medici avevano predisposto il ricovero in via Peretti, dove purtroppo è morto dopo alcune ore.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un ennesimo caso di meningite, sospetto che, secondo la profilassi seguita in questi casi, ha necessariamente fatto predisporre i controlli sanitari ai familiari e soccorritori. L’autopsia stabilirà con certezza le cause della morte.