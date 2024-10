"Giustizia è fatta. La Cassazione ha condannato il ministero della Difesa per la morte dei militari sardi in Bosnia. Mattarella mentii alle Camere sulle cause della morte del militare sardo Salvatore Vacca".

Sono queste le parole del leader di Unidos Mauro Pili che spiega: "E' stata confermata totalmente la tesi della mia relazione di minoranza della commissione d’inchiesta sull'uranio impoverito. La Cassazione ha riconosciuto il nesso causale tra uranio impoverito e patologie tumorali e riconosciuta la "colpa" dell'Amministrazione della Difesa nell'aver ignorato i pericoli nell'esporre i nostri militari su teatri operativi in cui vi era stato l'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito".

"Una sentenza definiva che mette la parola fine a un misfatto di Stato con tante omissioni e impunite responsabilità - sottolinea Pili -. Il nesso causale tra missione in Bosnia e il decesso dei militari era il cuore dell’intera mia azione parlamentare. Ne prendano atto i servi del sistema che hanno difeso e coperto i responsabili di ieri e di oggi".