Federica Cardia ha perso a 31 anni la sua lunga e strenua battaglia contro il tumore, ma il suo sacrificio non è stato inutile. La straordinaria ragazza cagliaritana ha offerto una commovente lezione di coraggio e amore per la vita. In questi anni di visite mediche e chemioterapia ha trovato il tempo di laurearsi in Scienza della Comunicazione e raggiungere la specializzazione, ed ha coltivato il proprio amore per la musica fino alle ultime settimane della sua vita. Il suo "TANTO VINCO IO" è stato un fiero inno contro la paura delle malattie, ed ha contagiato i social networks. Ha perso la sua guerra contro la malattia, ma ha comunque vinto a modo suo.