Ieri pomeriggio l’ennesimo tragico incidente all'altezza del cavalcavia per la frazione di Tanì, sulla strada provinciale tra Carbonia e Villamassargia, dove, come informa La Nuova Sardegna, sono morte altre 4 persone nel giro di 5 mesi.

La vittima del tragico schianto frontale tra un’Audi e un furgone nell’asfalto in cui la pioggia dei giorni scorsi ha creato un insidioso allagamento, è il 24enne Alessandro Pisano, operaio di Villamar, alla guida dell’auto.

Altre 5 persone, tra cui Ilaria Scamonati, fidanzata di Alessandro, che viaggiava a bordo della stessa auto, 3 bambine di 9, 5, 3 anni e il loro papà, che guidava il furgone, sono ferite e sono state trasportate in codice rosso in ospedale a Cagliari.

Le condizioni più gravi sono quelle della ragazza, mentre lo stato di salute delle bambine e del loro papà non sarebbe preoccupante.

Il 118 ha inviato immediatamente l'elisoccorso, la medicalizzata di Carbonia, la medicalizzata di Iglesias, 3 mezzi di base, ma purtroppo per il giovane non c'è stato niente da fare.

Come informa l’Unione Sarda, Alessandro aveva poco aveva coronato il suo sogno di aprire una piccola impresa edile. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intero paese di Villamar: “Siamo sconvolti per la perdita di Alessandro e speriamo che Ilaria possa riprendersi quanto prima. Non posso far altro che esprimere a nome di tutto il paese il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia alla quale faccio le mie più sentite condoglianze” ha detto il sindaco Gianluca Atzeni.