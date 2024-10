Si chiamava Antonio Sini, 81 anni di Oschiri, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Sassari-Olbia, all'altezza del km 35, in località Su Campu.

L'anziano automobilista era alla guida di una Fiat Punto, viaggiava da solo in direzione Sassari e, secondo i primi accertamenti, avrebbe accusato un malore.

L'auto ha sbandato, è finita contro il guardrail poi di nuovo sulla carreggiata, invadendo la corsia opposta, dove in quel momento arrivava un camion che non è riuscito ad evitare l'impatto con la Punto, trascinandola per diversi metri. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre l'auto da sotto il camion.

Per il pensionato, a quel punto, non c'era più niente da fare. I medici del 118, giunti sul posto con un elicottero, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale.

Foto tratta da Ansa.it