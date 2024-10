È un turista di Ancona, Maggiorino Festa, il 44enne rimasto vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 10, questa mattina, a San Vero Milis. Era al volante di una Nissan Xtrail quando, per cause non accertate, ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada.

Dopo essere finita in una cunetta, la vettura ha terminato la sua corsa in un canneto. L'uomo sarebbe morto sul colpo. A fare scattare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che transitavano nella zona e hanno visto le tracce dell'incidente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, ma per il 44enne non c'era più nulla da fare. Non si può escludere che l'incidente sia avvenuto un paio di ore prima del ritrovamento dell'auto.

I carabinieri hanno lavorato per ricostruire la dinamica.