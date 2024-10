E' stato rintracciato Gigi Bardanzellu, l'uomo in fuga da ieri, sospettato di essere il responsabile dell'incidente mortale nella statale 125 Orientale Sarda, dove due persone hanno perso la vita.

I carabinieri, insieme alla polizia locale, lo hanno individuato e fermato in una casa di Porto Rotondo.

Secondo quanto riferito sarebbe in stato confusionale. E' stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.