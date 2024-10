Si chiamava Aldo Ferraris il 57enne deceduto in seguito all'incidente verificatosi questo pomeriggio a Castiadas lungo la nuova SS 125 Var. Lo scontro ha coinvolto due autovetture.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere gli occupanti e per la messa in sicurezza. Sul posto una squadra di pronto intervento del Distaccamento di San Vito, intervenuta poco prima delle ore 14 all'altezza del km 22. I pompieri hanno soccorso gli occupanti e messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Il bilancio è di una vittima e tre feriti presi in carico dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. Si tratta di una 52enne che viaggiava a bordo della Kia Picanto condotta dalla vittima e di un 60enne e una 57enne a bordo della Panda centrata dall'auto di Ferraris, dopo un'invasione di corsia da parte di quest'ultimo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri dell'Aliquota radiomobile e della Stazione di Castiadas per gli accertamenti e i rilievi di legge, e ANAS per il ripristino della sede stradale.

La vittima era originaria del Padovano, ma risiedeva a Villaputzu. La passeggera della Kia è stata trasportata al Brotzu di Cagliari in elisoccorso, in codice rosso. Gli occupanti della Panda sono stati trasferiti al Policlinico di Monserrato in ambulanza.