Prima la rapina presso la comunità Casa Emmaus di Iglesias e dopo lo schianto.

È successo nella notte. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, gli autori del reato sono fuggiti a bordo di una macchina della stessa comunità, terminando però tragicamente la propria corsa in località Santa Gilla a Cagliari. Il conducente è morto sul colpo, in gravi condizioni il passeggero all’ospedale Brotzu di Cagliari. A perdere la vita un 40enne, Massimiliano Frongia, di Cortoghiana, frazione del comune di Carbonia.

La rapina. La chiamata al 112 è arrivata alle 00:30 circa: uno degli operatori della comunità terapeutica aveva segnalato che due persone con volto travisato e armate di coltello erano entrate nella struttura, minacciando i presenti con l’arma. I due si sono fatti consegnare telefoni cellulari e soldi. Si sono poi fatti consegnare le chiavi dell’auto di proprietà della Comunità, una Fiat Idea, utilizzata successivamente per la fuga. Con l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sul posto, la scena, come sempre da loro riferito, è stata ricostruita con precisione: i due rapinatori infatti, erano ex ospiti della struttura e, nonostante i tentativi di travisamento, sono stati immediatamente riconosciuti. I militari hanno dunque avviato le ricerche del veicolo, in particolar modo interessandosi alle località di provenienza dei due, rispettivamente di Cortoghiana e di Selargius.

Proprio da Cagliari, intorno all'una, è giunta la notizia del sinistro stradale che coinvolto la Fiat Idea, avvenuto in località Santa Gilla, Ponte della Scafa: verosimilmente a causa dell’alta velocità sostenuta per la fuga, il conducente, 40enne, ha perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro un’altra auto, una Fiat 500, che si trovava in transito, con due persone a bordo, finendo prima contro un Guard-Rail e, infine, contro un palo. Il conducente della Fiat Idea è deceduto sul colpo, mentre il complice, di 28 anni, è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni.

I due passeggeri dell’altro veicolo coinvolto accidentalmente, un 24enne residente a Capoterra e una 20enne di Cagliari, sono attualmente ricoverati avendo riportato diverse lesioni, ma non verserebbero in pericolo di vita.

Sul posto, i Vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere gli occupanti e per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Cagliari: sono in corso accertamenti congiunti per ricostruire la dinamica completa dalla rapina all’incidente.