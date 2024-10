Cagliari viene scossa da un’altra tragedia che ha stroncato la vita di due giovani. Avevano, infatti, 19 anni le vittime del terribile incidente avvenuto questa mattina, alle 3.30, in via Vesalio, non lontano da uno dei ritrovi notturni.

Thomas Frau e Federico Cubeddu, questi i loro nomi. Erano entrambi di Quartu Sant'Elena. Nello scontro tra una Peugeot 207 nella quale erano a bordo, che procedeva in contromano, e un suv Maserati è rimasto ferito anche un altro amico, ricoverato al Policlinico di Monserrato ma non in gravi condizioni. Ferito anche il conducente 44enne della Maserati: ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, i medici gli hanno assegnato 30 giorni di prognosi.

I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnare alle cure del personale medico del 118 i feriti che sono stati poi portati all'ospedale Brotzu.

Dall'inizio dell'anno nella città metropolitana di Cagliari sono già quattro i morti a causa di incidenti stradali.