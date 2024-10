Si terranno venerdì 23 febbraio a a Bolotana i funerali di Laura Porta, l’infermiera sarda di 37 anni morta improvvisamente domenica scorsa a Pistoia in seguito a un'emorragia cerebrale.

Sarà sepolta nel suo paese d'origine la donna in Toscana per lavoro. Le esequie si celebreranno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo. Lo hanno deciso i genitori Mariano e Luisella Are. Il Comune di Bolotana proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Una cerimonia funebre si terrà anche a Pistoia, per gli amici toscani, giovedì 22 febbraio alle 11 presso la chiesa della Vergine. Lo ha comunicato il compagno di Laura Porta, Antonio Fasano, che ha scritto su Facebook: "Grazie a tutti quelli che ci stanno manifestato la loro vicinanza in questo momento, siete in tanti e non ci sono parole per descrivere il tutto. Il Nostro dolce Angelo ci ha lasciato".

Il figlio della coppia, Andrea, è ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Meyer di Firenze dopo che i medici lo hanno fatto nascere con un cesareo d'urgenza (la madre era incinta di otto mesi).