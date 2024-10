Non ce l'ha fatta Alessandra Onida, la 48enne di Nuoro ricoverata in ospedale dopo l'incidente ieri al centro di Sassari, in via Diaz. La donna viaggiava sul sedile posteriore di una Fiat Punto, guidata da una 46anne di Nuoro. Mentre si apprestava ad attraversare l'incrocio fra via Torres e via Diaz, intorno alle 15.30, l'auto si è scontrata con una Bmw condotta da un 27enne di Sassari.

A seguito del violento impatto la Punto è franata contro la parete di un palazzo e la 48enne è stata violentemente sbalzata dall'abitacolo. Ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, la donna è morta poche ore fa. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone: i due conducenti delle auto e un secondo passeggero della Punto, giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e tratto in salvo dal personale medico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118 e gli agenti della Polizia locale, coordinati dal dirigente Gianni Serra, che hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona e stanno ricostruendo l'accaduto.

I familiari hanno dato l'assenso alla donazione degli organi. Nel frattempo la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, affidata alla pm Enrica Angioni, per stabilire eventuali responsabilità.