“Il mio voleva essere un messaggio di condoglianze rivolto alla famiglia della defunta. È incredibile come alle mie parole possa essere stato attribuito un significato diverso. Le persone e soprattutto i giornalisti dovrebbero leggere attentamente ciò che viene scritto in modo tale da non travisare il reale significato di quanto noi sindaci scriviamo”.

Sono queste le parole del sindaco di Ovodda Cristina Sedda che questa mattina sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post di condoglianze per la scomparsa di una sua concittadina. La notizia è stata divulgata anche a mezzo stampa, ma invece che parlare della morte in tempi di coronavirus, così come ha scritto il primo cittadino, è stato scritto che la donna era morta proprio a causa del Covid-19.

“In questo periodo, vista l’emergenza coronavirus, anche in casi di questo tipo non è possibile stringersi attorno alla famiglia del defunto come accade da sempre nella nostra comunità”.

Questo il post pubblicato dal sindaco Cristina Sedda su Facebook.

“Purtroppo, ieri a Ovodda c'è stato il primo morto in tempi di corona virus, e oggi ci sarà il funerale. Ci ha lasciato zia Caterina Cuccui. È stata una donna buona, lavoratrice, dedita alla famiglia e molto religiosa. Aveva 95 anni. “Tutta la comunità di Ovodda, rattristata, si stringe ai suoi familiari e porge loro le più sentite condoglianze”. Al dolore per la perdita di una persona cara si aggiunge il dispiacere di far mancare la presenza fisica e con essa il sostegno affettivo ai parenti da parte di tutta la comunità. La partecipazione al funerale come forma di affetto, al morto e alla famiglia, é oggi vietata insieme a tutto un sistema rituale, che é di conforto nei tristi momenti dell'assenza, e aiuta, per quanto possibile, a superare la perdita e ad elaborare il lutto. Anche in questo la nostra vita è cambiata e come ha detto ieri il papà: tutti, tutti siamo chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda; aspettando che passi questa ondata di gelo che ha modificato le nostre vite. A sa Santa Gloria zia Caterina”.