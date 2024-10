È stato denunciato per omicidio stradale il 18enne conducente della Opel Corsa coinvolta nell'incidente avvenuto a Carbonia, dove questa notte ha perso la vita Beatrice Arru, 16 anni, e in cui sono rimasti feriti anche una 15enne, ricoverata in gravi condizioni in ospedale, lo stesso conducente dell'auto, un altro ragazzino di 16 anni e un 36enne che guidava la Ford Focus contro la quale la Corsa è entrata in collisione.

I carabinieri della Compagnia di Carbonia, coordinati dalla capitana Lucia Dilio, stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. La Opel Corsa con a bordo i quattro giovani stava percorrendo via Gramsci quando, per cause non accertate, si è scontrata frontalmente contro la Ford Focus condotta dal 36enne.

A causa del violentissimo impatto l'auto è finita contro la saracinesca di un negozio e ha preso fuoco. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare, gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale a Carbonia.