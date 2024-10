Mimotto è un gatto dolcissimo, recuperato dalla strada in condizioni pietose. A seguito di un'aggressione ha riportato una brutta ferita alla guancia. È stato curato in una clinica di Cagliari dove gli hanno tolto il tessuto in necrosi, i denti della parte dove è stato aggredito, limato l'osso della mandibola. Il gatto ha terminato la terapia antibiotica e ha ripreso il peso che aveva perso a causa del dolore che gli impediva di alimentarsi.

Ha terminato le sue cure, e potrebbe essere reinserito nella sua colonia. Si tratta di un gatto felv positivo, sterilizzato, di circa 6 anni, dal carattere socievole e mite. Purtroppo il suo stallo presso l'associazione che gli ha garantito le cure non può protrarsi per altro tempo visto che le cure sono terminate e non si ha uno spazio per accogliere a tempo indeterminato i mici.

Mimotto può convivere con altri gatti felv, o essere adottato come unico gatto. Vive tranquillamente in appartamento. Se volete adottarlo contattate l'associazione Micilandia&Co al 340 3638674 (Margherita Fanari)

VIDEO