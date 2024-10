Aveva raccontato di essere stato morso da un ragno 'violino' mentre lavorava in un terreno a Capoterra, nell'hinterland di Cagliari. Una puntura minuscola che nel giro di tre mesi lo ha portato alla morte. Un 45enne cagliaritano, Massimiliano Stara, è deceduto durante la notte, ma la sua morte, a differenza di quanto emerso in un primo momento, non sarebbe riconducibile direttamente ai danni provocati dalla puntura di un ragno, come fanno sapere dall'ospedale Santissima Trinità.

Stara, infatti, soffriva anche di altre patologie. Durante il primo ricovero, i medici avevano riscontrato una serie di problemi che già conoscevano. Stara era stato visitato in ospedale per alcune patologie già dal 2012 e il suo quadro clinico complessivo era compromesso. È stato curato come già accaduto in passato. Poi la puntura di un ragno, tre mesi fa, come segnalato da lui stesso.

I funerali dell'uomo si svolgeranno domani pomeriggio a Cagliari.