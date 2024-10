Una studentessa cagliaritana di 19 anni è stata aggredita con un morso a un braccio nei bagni di una discoteca del capoluogo.

La ferita ha causato una brutta infezione per la quale dovrà fare ulteriori analisi. Dopo essere stata soccorsa dalle amiche all'interno del locale, la giovane è stata accompagnata al pronto soccorso del Santissima Trinità.

Il brutto episodio risale alla notte fra giovedì 2 e venerdì 3 novembre. La giovane che ha aggredito brutalmente la 19enne, per ora ignota, potrebbe essere stata sotto l'effetto di droghe.

Le telecamere del locale potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda. La vittima, nel frattempo, ha raccontato: "Stavo andando in bagno, una giovane è uscita e poi improvvisamente mi ha afferrato un braccio morsicandomi con forza inaudita e staccandomi un pezzo di pelle. Non sono riuscita a fermarla. Non l'ho mai vista prima".