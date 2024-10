"Il via libera di Bruxelles allo stanziamento da 30 milioni di euro per gli aiuti diretti ai vettori per l’apertura di nuove rotte stabili tra la Sardegna, l’Italia, l’Europa ed anche all’esterno dello spazio aereo europeo, conferma la validità e la bontà delle norme approvate dal Consiglio regionale nello scorsa legislatura, su proposta della Giunta Solinas, per l’introduzione dei cosiddetti aiuti diretti ai vettori". Così il presidente del Psd'Az Antonio Moro.

"Questi ultimi - aggiunge -, insieme agli aiuti diretti al passeggero per l’abbattimento del costo del biglietto aereo (operativi dal dicembre 2023) e al tradizionale sistema della continuità territoriale, costituiscono il modello sardo del trasporto aereo che pone l’Isola all’avanguardia in Italia, per l’insieme degli strumenti che sono nella disponibilità della Regione per garantire il diritto alla mobilità".

"L’auspicio è che, molti di coloro che dai banchi dell’opposizione ne avevano banalizzato l’efficacia, una volta arrivati al governo della Sardegna, sappiano coglierne le straordinarie opportunità e la portata storica".

"Per quanto ci riguarda esprimiamo gratitudine a quanti hanno collaborato per realizzare una così grande impresa, insieme con la soddisfazione dell’aver contribuito, con umiltà e modestia, a migliorare il sistema del trasporto aereo in Sardegna, nonostante le strumentalizzazioni e il disfattismo di chi oggi si ritrova a smentire se stesso, circa una presunta inerzia, se non anche un supposto e generalizzato malgoverno da parte della Giunta a guida sardista della passata legislatura".