Morire per un gesto d'altruismo mosso da un cuore gentile. Antonio Cugusi è morto ieri mattina per aver prestato soccorso a un automobilista in difficoltà, sotto gli occhi increduli del fratello Salvatore e del cugino Emanuele che non cancelleranno mai quelle immagini terribili dalla memoria.

Come ogni giorno il cinquantatreenne di Fonni si è svegliato molto presto per affrontare il suo percorso lavorativo. Faceva il muratore e si occupava con impegno e cura della sua campagna.

Dopo essersi messo in viaggio con il fratello e il cugino, vedendo un furgone finito fuori strada, l'uomo si è fermato per prestare aiuto. Purtroppo, a causa si un tragico destino, quel gesto gli è costato la vita. Nel giro di pochi istanti un’auto sopraggiunta all'improvviso lo ha travolto mortalmente.

La tragica notizia si è immediatamente diffusa a Fonni e nei paesi del circondario destando un forte sentimento di sconforto anche in chi non lo conosceva. Quel gesto di grande generosità, che gli è costato la vita, ha colpito tutti.

Fonni si è chiusa in un silenzio di comprensibile dolore. Antonio Cugusi era conosciuto come una persona molto riservata, dedita al lavoro, amato dai suoi amici e stimato da tutti. Anche il sindaco di Fonni Daniela Falconi ha voluto sottolineare il gesto nobile di Antonio. <<Morire di altruismo: una tragedia nella tragedia>>.

Tra i messaggi che appaiono nel profilo facebook di Antonio Cugusi si leggono parole commosse. “Ma la vita può accanirsi così?” scrive un'amica, mentre una cugina gli raccomanda di salutare le persone che in cielo lo avevano preceduto, non risparmiandogli in vita il dolore della loro prematura scomparsa.