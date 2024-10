L’assessore regionale dell’Agricoltura e della Pesca, Oscar Cherchi, si recherà a Santa Giusta, dove incontrerà gli amministratori locali e una rappresentanza di pescatori, per un sopralluogo nello stagno in cui mercoledì si è verificata la moria di pesci che rischia di mettere in ginocchio i numerosi operatori della filiera ittica locale già provati dalla crisi. La ricognizione e gli accertamenti successivi serviranno per appurare le cause dell’evento, per il momento riconducibile all’eccezionale ondata di calore dei giorni scorsi, e stabilirne gravità e portata. Appena in possesso di questi elementi l’assessore potrà valutare i provvedimenti da mettere in atto nell’immediato attivando un eventuale procedura d’urgenza, per poi stabilire un piano di interventi successivi allo scopo di prevenire, e nei limiti del possibile, impedire che avvenimenti simili possano ripetersi in futuro.