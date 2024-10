Un teschio umano è stato ritrovato ieri mattina nelle campagne di Mores da un agricoltore che ha segnalato subito la macabra scoperta alle forze dell'ordine. Il teschio, tornato alla luce probabilmente dopo i lavori di aratura di questi giorni, si trovava in un cattivo stato di conservazione e nessuno riesce ancora a dare alcuna delucidazione riguardo la sua provenienza.

I carabinieri azzardano un collegamento tra il cranio e i resti dei villaggi medievali presenti in quella zona cosiddetta "Lachesos". Tra le varie piste, però, non si esclude ancora quella esoterica o delle messe nere, il luogo del ritrovamento, infatti, non è lontano dalla chiesa campestre di Santa Lucia, edificio già utilizzato in passato per casi di sedute spiritiche

Nella foto: Chiesa di Santa Lucia di Lachesos