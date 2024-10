È tutto pronto per la settima edizione del Memorial dedicato a Fabio Tola, grande tiratore esperto, conosciuto e amato da tutti che ci ha lasciato purtroppo a soli 52 anni.

L’attesissima gara di tiro a volo comincerà domani presso il Tav Mores alle 9 e durerà 3 giorni, fino a domenica, quando si svolgerà la gara finale e si festeggerà tutti assieme con un rinfresco.

Presenti tanti campioni del calibro di Lorenzo Prosperi, Giovanni Pellielo, Erminio Frasca e Luca Miotto, e ben 100 iscritti; 50 saranno invece i piattelli.

Sardegna Live ha intervistato la figlia Giovanna, che ormai da 3 anni si occupa a 360 gradi dell’attività di cui suo papà è stato capostipite in Sardegna: “Ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi completamente a questo e ciò mi rende davvero felice, oltre che appagata e orgogliosa, proprio come Lo sarebbe mio padre” dice con la voce colma di emozione.

“Papà ha cominciato a praticare tiro a volo a soli 20 anni e ora sarebbe felicissimo di vedere che ciò che lui ha realizzato va avanti grazie a impegno, passione e tantissimi affezionati” afferma Giovanna.

In copertina le nipotine di Fabio Tola, anch’esse super appassionate di tiro a volo e che seguono con entusiasmo le orme dell’amato nonno.

Una manifestazione sportiva che non è stata interrotta neanche dalla pandemia, salvo qualche limitazione, e che continua a mantenere sempre vivo nel cuore di tutti il ricordo del grande Fabio.