Appuntamento sabato 16 e domenica 17 Maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, ad Alghero per la tredicesima edizione di Monumenti Aperti.

Tante le novità di quest’anno. Infatti, i visitatori potranno accedere in questa occasione anche al Museo della Città, all’Aeroporto Militare, al sito nuragico di Sant’Imbenia e alla Fortificazione costiera Poliarma della II° Guerra Mondiale situata sul colle del Balaguer. Trentasei in totale i siti visitabili e oltre 1.000 volontari all’opera. Oltre ai tre nuovi siti inclusi in questa edizione, i monumenti visitabili saranno le torri cittadine, il Palazzo Civico, l’Archivio storico comunale nella sua nuova sede presso l’ex Complesso di Santa Chiara, Piazza Civica e il Forte della Maddalena (visita guidata solo esterna), le chiese del centro storico incluso il Campanile di Santa Maria, l’Archivio storico Diocesano, il Museo del Corallo, il Museo Diocesano d’arte Sacra e il Museo Casa Manno, l’ex Complesso di Santa Chiara ora sede del Dipartimento di Architettura, la Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso sui Bastioni Magellano, il complesso de Lo Quarter, l’Istituto musicale G.Verdi e la Casa Circondariale. Tra i siti fuori città aperti al pubblico: la Villa Maria Pia, la borgata di Fertilia, la Necrepoli di Anghelu Ruju (solo nella giornata di sabato) e il Villaggio nuragico di Palmavera (solo nella giornata di Domenica), Casa Gioiosa – sede dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte, la Chiesa di Santa Maria La Palma e le Tenute Sella&Mosca.

Il comune punta punta a superare la soglia delle circa 25 mila presenze registrate nel 2014.

I Monumenti saranno visitabili, dunque, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 Maggio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, ma gli orari di alcuni monumenti potrebbero non coincidere con quelli della manifestazione.

Vi segnaliamo, di seguito, i monumenti che non seguono interamente gli orari della stessa manifestazione:

Archivio Storico Comunale

Visite guidate solo nella giornata di Sabato 16

maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Archivio Storico Diocesano

Visite guidate Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Le visite guidate si svolgeranno ogni mezz’ora.

Campanile Cattedrale di Santa Maria

Visite guidate Sabato 10.00-13.00/15.30-18.30 e Domenica 11.00-12.00/15.30-18.30

Casa Circondariale

Sabato 16 dalle 14.00 alle 18.00 Domenica 17 dalle 14.00 alle 18.00 - Per accedere è necessario presentarsi all’ingresso muniti di documento d’identità in corso di validità.

Villa Gioiosa - Parco di Porto Conte

Visite guidate Sabato e Domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Necropoli di Anghelu Ruju

Sito ad ingresso libero solo nella giornata di Sabato 10.00-13.00/16-20.

Villaggio Nuragico di Palmavera

Sito ad ingresso libero solo nella giornata di Domenica 10.00-13.00/16.00-20.00.

Sito nuragico di Sant’Imbenia