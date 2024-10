Sabato 1 e domenica 2 giugno Villaputzu aprirà per la prima volta i suoi siti per la manifestazione Monumenti Aperti.

“Per la prima volta Villaputzu partecipa alla manifestazione Monumenti Aperti, giunta alla sua XXIII edizione – queste le parole del sindaco Sandro Porcu -. Per noi è un motivo di grande orgoglio poter mostrare e raccontare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione ai turisti e visitatori ma anche a noi stessi come cittadini che vivono e abitano questi magici luoghi. Questa manifestazione, oltre a dare lustro e prestigio al nostro paese mettendo in vetrina ricchezze, monumenti e bellezze, ci permette di riconciliarci con la nostra identità, con le nostre radici, ci permette di essere fieri di quello che siamo e della fortuna di vivere in un meraviglioso angolo della Sardegna. Mare con spiagge bellissime, montagne e foreste, fiumi, stagni e zone umide incontaminate, arte, archeologia, storia, monumenti creati dall’ingegno dell’uomo o semplicemente plasmati dalla natura: tutto questo è Villaputzu. Apriremo i nostri monumenti grazie ai volontari, ai bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo, sapientemente guidati dai loro insegnanti, ai ragazzi dell’Istituto superiore Giuseppe Dessì, alle numerose associazioni del nostro paese e ai tanti altri volontari che accompagneranno i visitatori alla scoperta di un immenso patrimonio artistico, naturale e culturale. Per questo motivo un caloroso e sentito ringraziamento va a tutti i volontari, veri protagonisti di questa manifestazione.”

Tra i siti visitabili, la Parrocchiale di San Giorgio Martire, la Chiesa di Santa Brigida, il Castello di Quirra, la Sepoltura paleocristiana Su Presoni, il Pozzo sacro Is Pirois, la Chiesa di San Nicola, il Villaggio minerario Baccu Locis, la Città di Roccia Pranu Trebini, il Nuraghe Sa Pudda e la Torre di Porto Corallo.

Tra gli eventi di contorno una Mostra di documenti storici antichi, un concerto di launeddas, una rassegna di cori provenienti da diverse parti della Sardegna e l’escursione in MTB a Baccu Locci.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 15.00 alle 20.00 e domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.