Nell’ambito di Monumenti Aperti a Cossoine e Torralba, sono stati comunicati gli orari della navetta che metterà in collegamento i due paesi nella giornata di domenica 3 giugno.

Il mezzo, messo a disposizione dall’Unione dei Comuni del Meilogu, partirà dalle 10.00 dal museo di Torralba. Alle 10.15 è prevista la tappa nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, alle 10.40 al nuraghe Santu Antine. Subito dopo, la navetta ripartirà in direzione di Cossoine da dove, alle 11.50, ripeterà il viaggio in direzione del museo di Torralba, con arrivo previsto alle 12.15.

Il Servizio ripartirà alle 15.00 dal museo di Torralba, con i seguenti orari: 15.15 a Sant’Antonio, 15.45 al nuraghe, 16.45 a Cossoine e 19.00 al museo di Torralba.

All’evento promosso dalla Imago Mundi prenderà parte anche la Biblioteca comunale di Cossoine, passata di recente sotto la gestione della Cooperativa Comes, che allestirà uno stand in piazza Rossa nella giornata di sabato 2 giugno. Tramite l’iscrizione alla biblioteca, sarà possibile accedere al prestito lirario e audiovisivo. I Servizi sono gratuiti. Nella stessa giornata del sabato alle 20.30, nel sagrato della Chiesa parrocchiale di Santa Chiara (Cossoine), andrà in scena uno spettacolo musicale curato dalla scuola civica di musica “Meilogu”.

Per quanto riguarda il tema “Cultura -Patrimonio Comune”, sono stati scelti il Nuraghe Santu Antine per Torralba e la Chiesa di Santa Maria Iscalas per Cossoine.