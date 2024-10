L’approvazione dello schema di Convenzione con il Comune di Torralba per Monumenti Aperti 2018 sarà al centro del Consiglio comunale di Cossoine, convocato dalla Sindaca Sabrina Sassu per lunedì 30 aprile alle 19.30.

Tra gli altri punti in discussione, le approvazioni dello schema di Rendiconto della gestione 2017, del Regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali e di quello per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate comunali e dei relativi oneri da porre a carico dei debitori morosi.