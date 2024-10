Nella seduta consiliare del 30 aprile, la Sindaca di Cossoine, Sabrina Sassu, e la sua Amministrazione comunale hanno dato il via libera definitivo alla Convenzione triennale con il Comune di Torralba (capofila), amministrato dal primo cittadino Vincenzo Dore, per quanto riguarda la ventiduesima edizione di Monumenti Aperti, che farà tappa in questi due paesi del Meilogu nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 giugno.

Un’importante decisione che pone le basi per la valorizzazione e la tutela dell’ampio patrimonio archeologico, culturale e paesaggistico presente nei rispettivi territori comunali.

Gli stessi, secondo l’articolo 2 del documento «verranno liberamente aperti al pubblico luoghi, spazi, monumenti, aree almeno in parte che normalmente non si possono visitare o non valorizzati, facendo in modo che i cittadini si trasformino per un week end in “visitatori” del proprio comune, assieme ai turisti esterni, senza dover pagare alcun biglietto di ingresso. La visita di questi luoghi, che sono importanti per il loro valore artistico, storico, e per la memoria che hanno saputo conservare della vita della città, si svolge con la guida di gruppi di giovani studenti volontari, che si offrono ai visitatori come guide».

Saranno stabiliti anche alcuni strumenti di consultazione, tra cui la Conferenza dei Sindaci, composta dai due primi cittadini, che avrà il compito coinvolgere tutte le istituzioni locali, le scuole e le Associazioni, la pianificazione delle attività collaterali.

Inoltre, sarà individuato un gruppo di coordinamento Locale composto da un referente dell’Amministrazione, uno della Imago Mundi Onlus, un soggetto locale per la logistica e la segreteria organizzativa, uno per ogni istituto scolastico coinvolto e uno per ogni altro ente pubblico o privato e associazione che verranno coinvolti per la riuscita della manifestazione.

Il progetto sarà seguito in un apposito ufficio che sarà predisposto nel Comune di Torralba. La somma che i due Comuni verseranno alla Imago Mundi sarà di 2milla 500 (1250 euro a testa).