Al via ad Alghero la 14^ edizione di "Monumenti Aperti 2016". L’appuntamento è per sabato e domenica, 7-8 maggio. 

Quarantuno i siti visitabili, con la novità dell’ultima ora della Biblioteca di San Michele, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Per il servizio navetta, la ditta Cattogno Bus mette a disposizione un servizio navetta sali-scendi per la visita dei monumenti fuori città: Quartè Sayàl, Villa Maria Pia, Borgata di Fertilia, Villaggio Nuragico di Palmavera, Casa Gioiosa – sede del Parco di Porto Conte, Borgata di Santa Maria La Palma (visita alla cantina e alla chiesa), Aeroporto Militare, Tenute Sella&Mosca, Necropoli di Anghelu Ruju. Orari della navetta: no stop dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (ultima corsa da Alghero). La frequenza della navetta sarà di circa un’ora. Costo del biglietto: € 4,00 (valido per tutta la giornata), bigliettazione a bordo.

Partenza dalla fermata degli autobus in via Catalogna. Tra i nuovi siti, da segnalare la Necropoli di Santu Pedru – aperta solo domenica 8; le visite guidate verranno effettuate in orari precisi: 10 /11.30 e 16 /17.30 ( info e prenotazioni: 329 4385947).

La biblioteca San Michele ( solo sabato 7 maggio), due visite guidate: alle 10.00 e 11.30.

Inoltre, per una cultura senza barriere, l’Associazione Pensiero Felice è a disposizione per accompagnare le persone con disabilità per la visita ai monumenti nella giornata di sabato 7 maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Per prenotare il servizio di accompagnamento contattare il numero +39 3393842790.

L’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi – Onlus, Sezione Provinciale di Sassari mette invece a disposizione un servizio di interpretariato in lingua dei segni LIS. Il servizio si svolge in orari prestabiliti con ritrovo dei partecipanti presso Piazza Porta Terra alle ore 10.00 e alle ore 16 sia sabato che domenica.