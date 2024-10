Si sono introdotti all'interno degli uffici della cantina e hanno portato via parte dell'incasso, tra i 6 e i 10 mila euro.

I malviventi hanno agito a Monti forse tra le 3.30 e le 8 del mattino rovinano così la 22esima edizione della sagra del Vermentino.

Neanche il tempo di rallegrarsi per l'ottima riuscita della manifestazione che si è scoperto che qualcuno si è introdotto nella stanza dove erano stati conservati i soldi: i ladri hanno prima hanno cercato di portar via la cassaforte murata, non riuscendosi, ma sono comunque riusciti a fuggire con le tasche piene perché hanno trovato una busta, nascosta in un ufficio, contenente una parte dei soldi raccolti.