Per tutti gli amanti del genere western, ad appena 20 chilometri da Cagliari alle porte del Campidano, si nasconde un piccolo paese di 4600 anime ricco di panorami mozzafiato che offrono uno spettacolo da cartolina dove il tempo sembra essersi improvvisamente fermato.

Una natura modellata dall'azione dell'uomo che permette di calarsi in un'ambientazione degna del set di un film. Monastir non è solo "autovelox" ma anche e soprattutto tanto altro. Buona visione, da Monte Zara e dintorni, in un’enorme area archeologica, nei pressi dei ruderi del castello di Baratuli.

Il video è di Daniele Cinus