Da via Raffa Garzia e via Vidal, procedendo col “salitone” di viale Europa fino al raggiungimento del Belvedere, non è difficile scorgere quelle transenne che delimitano uno ‘squarcio’ sull’asfalto. Le piogge, abbattutesi parecchi mesi fa, avevano creato il danno: ancora oggi i segni di cedimento a cui presto il Comune dovrebbe porre rimedio.

“Entro dicembre – commenta Paolo Erasmo, residente della zona e storico promotore degli Orti Urbani nelle cave a Monte Urpinu - dovrebbero finalmente iniziare i lavori per sistemare le crepe che si sono aperte nel viale Europa; se non si fanno degli interventi di piantumazione a monte dove un incendio nel 2012 distrusse la pineta, i problemi esisteranno sempre. Purtroppo in questi sette anni non è stato mai piantato nessun albero, inoltre alcuni vecchi pini malati sono caduti, credo che questo intervento serva a poco ; inoltre il traffico continuo di auto e autobus in viale Europa non aiuta alla causa. Le piogge di questo autunno hanno peggiorato la situazione - aggiunge Erasmo - il colle è sempre più spoglio e il dilavamento continuo del colle fa si che l'acqua si infiltri nelle fessure sempre più larghe della "faglia". Sarebbe auspicabile una piantumazione massiccia piantumazione; e magari la realizzazione di un progetto di "orti Urbani" - conclude Paolo Erasmo - infatti la zona ex Cava dove qualche anno fa sono stati realizzati, gode di una migliore salute”.