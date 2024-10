“Sindaco Zedda, che fine hanno fatto i fondi regionali promessi a suo tempo per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza dell’area di Monte Urpinu, dove 5 anni fa il costone tra via Raffa Garzia e Dexart crollò con evidenti disagi visibili ancor oggi?”.

Lo chiede il consigliere comunale Alessandro Sorgia, Gruppo Misto, portavoce del coro di proteste dei residenti della zona. Nell’interrogazione è scritto nero su bianco circa il degrado della zona, con le transenne dimenticate da tempi memorabili: “Per mettere in sicurezza l’area, furono posizionate diverse transenne e furono richiesti dai residenti della zona urgenti interventi al fine di sistemare adeguatamente la zona, ad oggi le protezioni risultano inspiegabilmente ad essere ancora presenti dopo tutti questi anni, alla luce delle richieste da parte dei residenti l’amministrazione comunale comunicò di avere in programma alcuni lavori di messa in sicurezza dei costoni grazie ad un finanziamento della Regione, interventi che di fatto avrebbero previsto il posizionamento di apposite gabbionate di protezione. In base al progetto annunciato dalla Giunta Zedda – prosegue Sorgia - una parte sarebbe stata dedicata ad accogliere i resti (fregi, colonne ecc.) del vecchio mercato di via Baylle ed altri resti di antichi edifici che potranno così essere valorizzati, sarebbe stata prevista la realizzazione di un pozzo artesiano da utilizzare anche per l’approvvigionamento idrico dei vicini orti urbani, nati grazie all’iniziativa dei privati. Allo stato attuale la situazione risulta bloccata da oltre 5 anni senza nessun tipo di intervento a riguardo e con il perdurare dei disagi a più riprese evidenziati dai residenti della zona”.