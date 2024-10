“È un sito archeologico di enorme importanza, non solo per la storia, la cultura e l’identità della nostra terra. La rilevanza di Mont’e Prama è riconosciuta a livello internazionale”.

Sono queste le parole dell’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia, che oggi, proprio a Mont’e Prama, ha partecipato alla manifestazione organizzata per riportare l’attenzione sugli scavi.

“Abbiamo una risorsa culturale – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – dal valore inestimabile. Già in passato i Giganti, dopo il loro ritrovamento, sono rimasti avvolti da un lungo silenzio. Occorre fare chiarezza. Gli scavi sono fermi da troppo tempo, nonostante siano stati stanziati fondi specifici a questo scopo. Oggi per noi è fondamentale dare un segnale di forte interesse per un patrimonio culturale, fra i più importanti del Mediterraneo. Un patrimonio dei sardi e dell’intera umanità”.