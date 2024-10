Ieri mattina, nel sito di Mont'e' Prama, si è svolta manifestazione per chiedere la ripresa degli scavi. Una vicenda sulla quale ha voluto dire la sua il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

“Come sapete, da tempo ho portato in Parlamento le istanze di Mont'e Prama, tramite interrogazioni rivolte al Ministro dei Beni culturali e contatti telefonici con lo stesso, senza mai ottenere risposta” queste le sue parole.

“Ho apprezzato – ha aggiunto – l’interesse dei colleghi del M5S che oggi hanno preso parte all’iniziativa ma mi chiedo perché il loro Ministro (sia l’attuale che il precedente) si sia completamente disinteressato ad un tema di così fondamentale importanza”.

“Non mi piacciono le passerelle politiche – queste le sue parole – ma vorrei specificare che Fratelli d'Italia è stata l’unica forza parlamentare a chiedere la ripresa degli scavi. A rappresentarci c'era il nostro capogruppo in Consiglio Regionale Francesco Mura, che ringrazio infinitamente, perché da tempo si è mosso, da Sindaco di Nughedu, per valorizzare il sito. Non per niente, la tappa oristanese di Giorgia Meloni, decisa da Francesco e dalla stessa dirigenza, fu proprio il Museo di Cabras”.

“Continuò ad insistere – ha concludo Deidda – fin quando non otterrò una risposta concreta, che dia finalmente la possibilità ai cittadini sardi e italiani di godere di uno dei più straordinari siti archeologici del Paese”.