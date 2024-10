Anche il Movimento Cinque Stelle ha preso parte, oggi, al sit-in di protesta nel sito di Mont'e Prama promosso da Nurnet - La Rete Dei Nuraghi.

“Il sito archeologico di Mont'e Prama non può rimanere sottoterra e soprattutto non merita di essere abbandonato in queste condizioni. Anzi bisognerebbe attivarsi per indagare altre bellezze della nostra civiltà nuragica”, queste le parole del Consigliere regionale pentastellato Michele Ciusa.

“La civiltà nuragica è la nostra storia – ha aggiunto – che merita di essere conosciuta in Italia e nel Mondo perché è la prima storia del Mediterraneo: i nuraghi e le statue dei giganti rappresentano un unicum che non può essere più ignorato”.