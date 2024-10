Non solo la ss.131 che letteralmente si “apre” in direzione Cagliari (Qui potete leggere il servizio odierno https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/97764/la-131-si-scioglie-sotto-la-pioggia), ma ora a serio rischio c’è anche il monte che sovrasta la cittadina di Bonorva.

E a lanciare il monito d’allarme, è il sindaco Massimo D’agostino, che scrive alla popolazione: “Avrei voluto evitarlo ma sento tutta la responsabilità di dover essere chiaro e onesto con tutti i cittadini di Bonorva. Le incessanti piogge di queste settimane hanno portato ad uno stato di criticità per quanto riguarda la possibilità di frane e smottamenti a monte del centro abitato. I segni premonitori che questo rischio stia andando sempre più aggravandosi – dice il primo cittadino - sono i vari cedimenti che si sono osservati sia a livello delle strade ma anche e soprattutto nel cuore della montagna che sovrasta il paese. Questo ci ha condotto ad emettere ordinanze di chiusura strade e di interdizione territoriali proprio per evitare rischi per le persone

Per questi motivi, già da alcuni giorni, stiamo anche monitorando la situazione e abbiamo avuto la conferma che alcuni movimenti sono davvero preoccupanti. In queste ore – prosegue Massimo D’Agostino - i residenti nelle vie ritenute a rischio stanno ricevendo una lettera nella quale si chiarisce che, ad ogni tutela, vorremmo la massima collaborazione da parte dei cittadini e la massima attenzione e cautela per scongiurare la possibilità di rischi per la pubblica incolumità”.

Gli accertamenti

“Stiamo svolgendo tutti gli accertamenti necessari e stiamo cercando di affrontare la situazione con la dovuta attenzione – ribadisce sempre il numero uno della Giunta Comunale di Bonorva - ma è chiaro che ci troviamo innanzi ad eventi che vanno ben al di là di ciò che può gestire una piccola amministrazione locale e stiamo quindi chiedendo l'intervento delle autorità sovracomunali. La cosa che mi sento di dire è quella di fare massima attenzione per tutti coloro si trovino a transitare o ad essere nei paraggi delle zone che sono indicate a rischio e che sono indicate nell'ordinanza oggi pubblicata. Da parte nostra – conclude D’agostino - stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere fare per mantenere alta l'attenzione e per scongiurare qualsiasi rischio per i cittadini di Bonorva”.

(foto tratte da Fb, Comune di Bonorva)