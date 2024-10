Anche presso l’ospedale di Bosa sono state posizionate le tende per la pre-triage. Da oggi il personale sanitario effettuerà una “Pre-visita” a coloro che si recheranno nei vari reparti presenti nel presidio.

IL servizio era stato richiesto Medici di base, dal Dirigente Medico e dal personale sanitario dell'ospedale di Bosa ed è stato disposto grazie a un’ordinanza sindacale del Comune per, spiegano “Lavorare con più serenità e tranquillità e in condizioni di maggior sicurezza, per i cittadini/pazienti e per loro stessi”.

“I cittadini – spiegano da “Un’altra Bosa” – potranno recarsi tranquillamente presso l'ospedale, nonostante delle persone male informate stiano divulgando notizie infondate. Si ribadisce che al momento non c'è a Bosa e nei comuni vicini nessun caso accertato. Il Pronto Soccorso è regolarmente attivo”.

Inoltre sono in corso anche i controlli per il rispetto delle normative da parte di Vigili Urbani Forze dell'ordine e Polizia, mentre le verifiche sulle persone giunte a Bosa negli ultimi giorni. Per alcuni è scattato l'obbligo della quarantena. Numerosi operatori che hanno deciso di chiudere del tutto l'attività.