Incidente ieri notte sulla statale 554 a Monserrato, in cui è stata coinvolta un'ambulanza del 118.

Una Mercedes condotta da un uomo, per cause non ancora accertate, ha tamponato il mezzo di soccorso. L'automobilista si è fermato per controllare i danni, poi si è allontanato dalla zona per raggiungere il pronto soccorso e farsi medicare, visto che era rimasto lievemente ferito.

Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Quartu, è intervenuta una seconda ambulanza a bordo della quale è stato trasferito il paziente che è stato trasportato in ospedale.

Sono stati gli stessi operatori del 118 a fornire ai militari dell'Arma i dettagli dell'incidente e la targa dell'aiuto che li aveva tamponati. I militari adesso stano rintracciando l'automobilista.