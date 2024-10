È stato sorpreso ieri pomeriggio mentre rubava circa 40 litri di gasolio dal serbatoio di un autocarro, parcheggiato in un cantiere in via Porto Botte a Monserrato, e lo riponeva in due taniche.

Un disoccupato 48enne del luogo è stato così arrestato per furto aggravato dai carabinieri della locale stazione, che hanno inoltre provveduto a sequestrare il gasolio e restituirlo all’avente diritto.

L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno.