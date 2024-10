Ieri sera, intorno alle 23, si è arrampicato al tubo di una grondaia, ha spaccato il vetro di una porta finestra e si è introdotto in casa dell’ex compagna a Monserrato, dove c'erano anche i due figli minorenni. L’uomo, un 43enne disoccupato con precedenti denunce a carico, attualmente sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, voleva convincere la donna a proseguire il loro rapporto sentimentale.

Grazie anche all'aiuto dei vicini, allarmati per il rumore sentito in seguito all’effrazione, l'uomo è stato costretto a darsi alla fuga, riuscendo però a danneggiare l'auto della ex. La donna si è poi presentata dai carabinieri che hanno denunciato il 43enne. I militari hanno segnalato il fatto alla magistratura ed è probabile l'uomo che possa di nuovo tornare in carcere.