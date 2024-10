Tramite l'ausilio delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale e grazie alle testimonianze di alcuni cittadini che appaiono nei video, ieri a Monserrato i Carabinieri hanno della locale Stazione, a conclusione di un'accurata indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto con strappo (scippo), un 47enne disoccupato del luogo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende giudiziarie.

Dalle ricostruzioni effettuate dai militari è emerso che l’uomo si è reso responsabile di due episodi analoghi, nei quali incrocia per strada donne abbastanza mature, le valuta come facili obiettivi, torna indietro e arriva alle loro spalle, strappa la loro borsetta e fugge.

Un episodio si è verificato in via del Redentore lo scorso 2 ottobre ai danni di una pensionata 65enne di Monserrato. Un altro si è verificato il giorno precedente, il 1° ottobre, in via Sorgono, ai danni di una 61enne anch’ella del luogo. Fortunatamente nessuna delle donne si è fatta male.