Acqua nuovamente potabile nel quartiere Monserrato-Rizzeddu e via Tola a Sassari. Secondo le ultime analisi dell'Ats Sardegna di Sassari, Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione, i parametri sono rientrati nella norma tanto che il Vicesindaco Fabio Pinna ha revocato l'ordinanza che vietava il consumo umano diretto.

Sempre stamattina era stata revocata l'ordinanza che limitava il consumo a san Camillo e nel quartiere di monte Rosello alto.

Tuttavia, il divieto permane per alcune zone dei quartieri di Latte Dolce e del centro storico: via Massaia, via Cadamosto, via Magellano, via Marco Polo, via Amdusen, largo Macao, via Macao e via santa Croce.