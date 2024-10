È stata aperta una raccolta per sostenere il rimpatrio della salma di Jonathan Pireddu, il 36enne di Monserrato morto in seguito a un incidente stradale avvenuto quattro giorni fa in moto a Patong, città di villeggiatura sulla costa occidentale dell'isola di Phuket, in Thailandia.

Il giovane si era trasferito nel paese del sud-est asiatico da qualche anno. Collaborava con diverse società di noleggio mezzi e agenzie di turismo.

“Rammaricati nel dolore per la tragedia che ha colpito il nostro fratello Jonny, noi amici abbiamo pensato di raccogliere donazioni libere al fine di contribuire a tutte le spese necessarie per il rimpatrio e la commemorazione della salma”

“Jonny era un ragazzo straordinario – dicono gli amici organizzatori della raccolta fondi -, sempre gentile e sorridente nei confronti di tutti, e lascerà a tutti noi un vuoto incolmabile.

Chiunque abbia il piacere di contribuire con un’offerta libera destinata alla famiglia destinata alla famiglia di Jonny potrà fare un bonifico: dall'Italia Fabrizio Pireddu Banco di Sardegna IT40Z0101543950000070277496 Causale: Jonny46